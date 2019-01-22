Gelir Arttı, Borç Azaldı

Üç büyüklerin 1 Haziran - 30 Kasım dönemine ait finansal tabloları açıklandı. Bu dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe zarar ederken, Galatasaray ise kar elde etti.

Galatasaray 2001 yılında halka arzının gerçekleşmesi sonrasında ikinci kez dönem karı açıkladı. Açıklanan bu kar aynı zamanda, kulübün faaliyet gelirlerinden elde ettiği ilk reel karlılık olarak kayıtlara geçti. Mustafa Cengiz yönetimi, yalnızca UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymakla kalmayıp dönem sonu karı elde etmeyi de hedefledi.

ÖZ KAYNAKLAR OLUMLU YÖNDE GELİŞTİ Galatasaray'ın bilançosunda en fazla göze çarpan olumlu göstergelerden biri de 2017'de eksi 608 milyon TL olan öz kaynağın bu son çeyrekte neredeyse yüzde 100'lük bir sıçrama göstererek eksi 313 milyon TL'ye inmiş olması.

GELİR ARTTI, BORÇ AZALDI Yönetimin görev yaptığı 1 yıl içinde çok sıkı bir mali rejime giren Galatasaray'ın konsolide borcu 2.9 milyar TL'den, 2.7 milyar TL'ye geriledi. Bu süreçte Galatasaray, 1 milyar 832 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdi. Bu ödemelerin içinde 992 milyon TL kredi ödemesi ve 492 milyon TL futbolcu maaşları ve bonservis bedelleri de yer alıyor. Ayrıca 136 milyon TL tutarında vergi ödemesi de yapıldı. Finansal dengeyi sağlama adına pek çok gider kalemini kısan ve yeni kaynaklar yaratmaya yönelen Galatasaray'ın 2018 yıl sonu verilerinde de kar açıklama hedefi var. Galatasaray'ın mali tablolarındaki değişim uluslararası raporlara da yansıdı. Son olarak uluslararası denetim vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin her yıl Avrupa'nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında Galatasaray, Avrupa'nın 8 şampiyonu arasında, yıllık gelirini yüzde 19'luk oranla, en fazla artıran kulüp oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA