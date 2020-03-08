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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi

Gelinlikte sipariş arttı ancak ihracatçı sevinemedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çinli üreticilerin devre dışı kalması sonucu Türk gelinlik üreticilerine siparişler arttı ancak üreticiler, salgının en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'da yayılmasından endişe ediyor.

08.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:18
Gelinlikte sipariş arttı ancak ihracatçı sevinemedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çinli üreticilerin devre dışı kalması sonucu Türk gelinlik üreticilerine siparişler arttı ancak üreticiler, salgının en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'da yayılmasından endişe ediyor.

Virüs nedeniyle küresel ekonomide etkilenen sektörlerin başında hazır giyim ve konfeksiyon geliyor. Dünyanın en büyük hazır giyim üreticilerinden Çin'de üretimin yavaşlaması Türkiye gibi üretici konumda bulunan ve virüsün görülmediği ülkelerin ihracatına olumlu yansımaya başladı.

Türkiye'nin, dünyada önemli üreticiler arasında yer aldığı gelinlik sektöründe de son haftalarda sipariş hareketliliği gözleniyor. Dünya gelinlik ihracatında lider konumdaki Çin'in üretimini düşürmesi nedeniyle ABD ve Avrupa pazarındaki çok sayıda alıcı Türk şirketlerine yöneldi.

Ancak gelinlikçilerin ürünü hazırlarken ihtiyaç duyduğu aksesuarlar da Çin'den geliyor. Sektör artan talebi karşılamaya çalışırken, Çin menşeili aksesuar ürünlerinin temini için alternatif arayışlara yöneliyor.

"Avrupa'da düğünlerin ertelendiğini duyuyoruz"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, AA muhabirine, Kovid-19'un sektörü hem olumlu hem de olumsuz etkilediğini söyledi.

Avrupa'daki büyük gelinlik satıcılarının üretimlerinin büyük kısmının Çin'de olduğuna dikkati çeken Salkım, bu üreticilerin rotasını Türkiye'ye çevirdiğini bildirdi.

Salkım, siparişler bir miktar hareketlense de sürecin bu şekilde devam etmesinin kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"En büyük pazarımız İtalya'da insanlar sokağa çıkmıyor, alışveriş yapmıyor. Avrupa'da bazı düğünlerin de ertelendiğini duyuyoruz. Bu sıkıntıdan tüm dünya markaları etkileniyor. Sipariş talebi kapımızda. Mal dikmemizde ve satmamızda bir sıkıntı yok ama üretim yaptığımız markaların satışlarında ciddi düşüş var. Bu durum sürdürülebilir değil. Umuyoruz bu hastalık bir an önce etkisini yitirir."

Sektör olarak ham madde sıkıntısı da çektiklerini belirten Salkım, "Aksesuar, güpür, boncuk gibi ürünlerin yüzde 80'i Çin'de üretiliyor. Şu anda oradan ürün gelmiyor. Bir yandan talep var diye seviniyoruz ama bir yandan da ham madde temininde sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

Yıllık 250 milyon dolarlık gelinlik ihracatı

Türkiye'nin, 40 ülkeye gönderdiği gelinliklerden yılda yaklaşık 250 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandığını, ihracatın çok büyük bir kısmının Avrupa ülkelerine yapıldığını ifade eden Salkım, bu ihracatın 150 milyon dolarlık bölümünün İzmir'deki 500'e yakın üretici firma tarafından gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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