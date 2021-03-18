Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
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Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı

18.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:26
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı

Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte aylarca boş oturan gelinlikçilerde yoğunluk yeniden başladı.

Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte aylarca boş oturan gelinlikçilerde yoğunluk yeniden başladı.

Korona virüs tedbirleri devam ederken kademeli normalleşme adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklandı. Bu adımlarla birlikte de nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek. Bu açıklama üzerine de gelinlikçilerde yoğunluk yeniden başladı.

"Yoğunluğumuz yüzde 50 arttı"

Adana'daki gelinlik mağazası sorumlusu Özgür Gülay Ay Uçum, İHA muhabirine yaptığı açıklamada pandemi sürecinin birçok sektörü olduğu gibi gelinlik sektörünü de etkilediğini söyledi. Kararsızlığın da sürdüğünü belirten Uçum, "Müşteriler gelmeye başladı ancak bazı kişilerin kararsızlıkları da sürüyor. Yoğunluğumuz son 2-3 aya göre yüzde 50 arttı" diye konuştu.

Geçen yıl birçok kişinin düğünlerini ertelediğini söyleyen Uçum, "Yüzde 86 oranında insanlar düğünlerini 2021'e ertelemiş. Eğer açık olursa herkes için çok iyi olacak. En çok etkilenen sektörlerden birisi de biziz" dedi.

"Bazen hiç oturmadan çalıştığımız oluyor"

Düğünlerin yapılmasının sektöre can suyu olduğunu kaydeden Uçum, "Gerçekten işler tam durmuşken biraz da olsa katkısı olmaya başladı. Biz 1 yıl boyunca oturduk. Yazın 2 ay iş yapabildik. Bu bize can suyu oldu. Açıklamalar olumlu yönde olduğunda müşteri geliyor. Bazen oturduğumuz, bazen de hiç oturmadan çalıştığımız oluyor" şeklinde konuştu.

Geçen sene yapacağı düğününü bu seneye erteleyen ve gelinlik bakmaya gelen Fatma Yılmaz isimli vatandaş, "Düğünümüz geçen sene korona virüs nedeniyle ertelenmişti. Şuan yasakların biraz hafiflemesinden dolayı düğünü biraz öne aldık. Şuan gelinlik bakmaya geldik. Bugün kararlaştırmaya geldim" ifadelerini kullandı. - ADANA

Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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