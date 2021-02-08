Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
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Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

08.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:36
Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde gelinlik atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan Safiye Çepni (54), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde gelinlik atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan Safiye Çepni (54), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akdeniz Mahallesi Necatibey Bulvarı'ndaki bir işhanının 6'ncı katındaki gelinlik atölyesinde, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı atölyede Safiye Çepni'nin bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri, harekete geçti. Yangın merdiveniyle atölyenin bulunduğu kata çıkan ekipler, camı kırıp içeri girdi ve Çepni'yi kurtardı.

Dumandan etkilendiği belirlenen Çepni, ambulansla kaldırıldığı Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangınla ilgili polis, soruşturma başlattı.


Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
Gelinlikçideki yangında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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