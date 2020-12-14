Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilendi
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Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilendi

14.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:25

Diyarbakır'da bir gelinlik dükkanının üst katında yangın çıktı.

Diyarbakır'da bir gelinlik dükkanının üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal kavşağında bulunan bir gelinlikçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre klimanın elektrik tesisatında çıkan kıvılcım gelinlik ve gelinlik yapımında kullanılan örtülere sıçradı. Kısa sürede alevler katı sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda, 1'i hamile 7 kadın, dumandan etkilendi. Kadınlar, ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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