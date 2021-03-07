Gelinlik ve damatlıkla İstiklal Caddesi'ne gelen çift renkli görüntüler oluşturdu

Taksim İstiklal Caddesi'nde gelinlik ve damatlık ile yürüyen çift, caddede renkli görüntüler oluşturdu.

İran'da 1 yıl önce evlenen çift düğün çekimi için Taksim İstiklal Caddesi'ne geldi. Gelinlik ve damatlıkla caddede yürüyen çift renkli görüntüler oluşturdu. Çiftin İstanbul'u çok sevdiği ve bu nedenle düğün çekimi için İstiklal Caddesi'ni tercih ettiği öğrenildi. Vatandaşlar da gelin ve damatlıkla caddeye gelen çifti şaşkınlıkla izledi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı