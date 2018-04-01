Gelinlik ve Damatlıkla Hasta Ziyaretine Gittiler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, düğünlerine gelemeyen dedelerine sürpriz yapmak isteyen yeni evli çift, düğün sonrası üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkla hastane odasında dedelerini ziyaret ederek elini öptü

Her ikiside sağlık sektöründe çalışan Ahi ve Hatice Konuş çifti, Kadirli ilçesinde düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Damadın dedesi 73 yaşındaki Arif Konuş ise hastalığı nedeniyle Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü için düğüne gelemedi.

Düğün sonrası Arif Konuş'a sürpriz yapmak isteyen Konuş çifti, üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkla dedelerini hastane odasında ziyaret ederek elini öptü.

Damat Ali Konuş, çok sevdiği dedesinin en mutlu anlarında hastanede yatmasının kendilerinin üzdüğünü söyledi.



Eşi ile aldığı kararı yerine getirmek için düğünün hemen ardından Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi gören dedesine gittiklerini ifade eden Konuş, "Çok istemesine rağmen dedem düğünümüze katılamadı. Bizde düğün sonrası dedemizi hasta yatağında ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine olan sevgimizi bu şekilde yerine getirdik. Hem de moral verdik. Çok mutlu oldu. Bizim içinde güzel bir anı olarak kalacak. Allah'ım tüm hastalarla birlikte şifalar versin." diye konuştu.



Gelin Hatice Konuş da böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eşinin dedesini ziyaret ettiklerini ve duasını aldıklarını kaybetti.