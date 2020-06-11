Gelinlik provasına giden genç kız, köpek dehşeti yaşadı
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Gelinlik provasına giden genç kız, köpek dehşeti yaşadı

Tekirdağ Malkara'da dükkan sahibinden habersiz iş yerine giren bir köpek, gelinlik provasına gelen genç kıza saldırdı.

Gelinlik provasına giden genç kız, köpek dehşeti yaşadı
11.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:53

Tekirdağ Malkara'da dükkan sahibinden habersiz iş yerine giren bir köpek, gelinlik provasına gelen genç kıza saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 9 gün önce Camiatik Mahallesi'nde bir köpek, iş yeri sahibinden habersiz moda tasarım dükkanına girdi. Kimseye fark edilmeden üst kattaki bölüme çıkan köpek, bir kenara yattı. Gelinlik provası için iş yerine giden 25 yaşındaki Ayşe Kayı, içeride karşılaştığı köpeğin saldırısına uğradı. İki bacağından yaralan genç kız hastanede tedavi oldu.

Günlerdir evden dışarı çıkamadım

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ayşe Kayı, "Ben gelinlikçiye gitmiştim, köpekte kapılar açıkken içeri girmiş. Köpek iş yeri sahibini çok sevdiği için hep oralara geliyormuş. Dükkana girdim ve üst tarafta dikiş yapılıyordu. O sırada köpeği gördüm ve iş yeri sahibi de farkında değilmiş. Ne zaman içeri girip yattığından haberi yokmuş. 'Burada köpek yatıyor' derken üzerime fırladı. O an onu uzaklaştırmak için epey direndim. İki bacağımı da ısırdı. Hatta kaçmak isterken, yere düştüm. Neyse ki yere düştüğümde saldırmadı. Sonrasında hemen dışarı çıktım ve hastaneye gittik. Köpek sahipsiz dendi ama sahipliymiş. Gerekli şikayette bulundum. Yaralarım henüz iyileşmedi ve günlerdir evden dışarı çıkamadım" diye konuştu.

Sorumluların cezalandırılmasını isteyen Kayı, yaşadığı şoke eden olayın ardından polise suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

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