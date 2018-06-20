Gelinliğini Giyip Eski Sevgilisinin Düğününü Bastı
Güney Afrika'da gelinlik giyerek eski sevgilisinin düğününü basan kadın salondan güçlükle çıkarılırken, o anlar davetliler tarafından kameraya alındı.
Güney Afrika'nın Benoni şehrinde şehrinde ismi belirtilmeyen kadın, erkek arkadaşının başka bir kadın ile evlendiği düğünü gelinlik ile bastı. O anlar davetliler tarafından saniye saniye görüntülendi.
ALKIŞ ALDI
Damat, beklenmedik bir şekilde salona giren eski kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştırıp düğünü terk etmeye ikna etmeye çalıştı. Salonda bulunan davetlilerden bazıları şaşkınlık içinde bağırırken bazıları da kadını alkışladılar.
İnternet üzerinde paylaşılan videoyu izleyen bazı kullanıcılar, kadın için "kahraman" yorumu yaptı.
YORUMLAR (16)
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BİR DÜĞÜNLE İKİ GELİNCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Düğünü basan kadın önce Ümit Besen'' i ziyaret etmiştir.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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İKİTANE OLSUN NE OLACAK ONUDA ALVERSİNCevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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sevn. neyapmazCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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adam ömrü hayatı boyunca bu kadını unutamayacağı kesin :)Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır