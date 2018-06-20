Gelinliğini Giyip Eski Sevgilisinin Düğününü Bastı

Gelinliğini Giyip Eski Sevgilisinin Düğününü Bastı

Güney Afrika'da gelinlik giyerek eski sevgilisinin düğününü basan kadın salondan güçlükle çıkarılırken, o anlar davetliler tarafından kameraya alındı.

Güney Afrika'nın Benoni şehrinde şehrinde ismi belirtilmeyen kadın, erkek arkadaşının başka bir kadın ile evlendiği düğünü gelinlik ile bastı. O anlar davetliler tarafından saniye saniye görüntülendi.

ALKIŞ ALDI

Damat, beklenmedik bir şekilde salona giren eski kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştırıp düğünü terk etmeye ikna etmeye çalıştı. Salonda bulunan davetlilerden bazıları şaşkınlık içinde bağırırken bazıları da kadını alkışladılar.

İnternet üzerinde paylaşılan videoyu izleyen bazı kullanıcılar, kadın için "kahraman" yorumu yaptı.

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