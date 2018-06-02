19 Haziran'da Evlenecek Olan Şarkıcı Aydilge 35 Kiloluk Gelinlik Giyecek

Aydilge, uzun süredir bilikte olduğu nişanlısı Utku Barış Andaç'la 19 Haziran'da nikah masasına oturma kararı aldı. Düğünde biri 35 kilo olan 3 farklı gelinlik giyecek olan Aydilge, 17. yüzyıl Barok dönemine ait bir konsept ile evleneceklerini söyledi.

35 KİLOLUK GELİNLİK GİYECEK

Şarkıcı, modacı Hanse Altın imzalı, 17'nci yüzyıl Barok Dönemi'ne ait gelinlikle boy gösterecek. Gecede üç gelinlik giyecek olan Aydilge, "45 kiloyum, gelinliğim ise 35... İlerleyen saatlerde diğerlerini giyeceğim" şeklinde konuştu.

BİZ ŞİMDİ DEĞİL GEÇMİŞTE DE BİRLİKTEYDİK

Aydilge ünlü modacı Hanse Altın'ın Kadıköy'deki moda evinde gerçekleştirilen gelinlik provasında basın mensuplarını da ağırladı. Oyuncu muhabirlere "Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza ve birbirimizin ruh eşi olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden de 17'nci yüzyıl Barok dönemine ait özel bir konsept hazırlattık" dedi.

Aydilge, bir süredir beraber olduğu kemancı Utku Barış Andaç'tan ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.