Gelinlerin düğün öncesi tatlı telaşı

ORDU (İHA) - ORDU (İHA) – Türkiye genelinde pandemi kısıtlamalarının düğün sayılarında da artış yaşanırken, gelinler bu mutlu günlerine özenle hazırlanıyor.

Korona virüs nedeniyle uzun süren bir pandemi sürecinin ardından düğün ve nişan gibi törenlerdeki artış, güzellik salonlarında da yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Aylar öncesinden gelinlik seçimlerini yapan ve diğer hazırlıklarını da tamamlayan gelinler, düğün gününde de saç bakımı ve makyajlarının telaşı içerisine giriyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde güzellik salonu işleten Kuaför Derya Çek, gelin adaylarının hazırlıklarına damat adaylarına göre daha fazla özen gösterdiğini söyledi. Çek, "Bir gelinin saçı ve makyajı ortalama bir saatte hazırlanıyor. Saç ve makyaj işlemleri tamamlanan gelinlerimize gelinlikleri giydiriliyor ve onların streslerini azaltmak için mutluluklarına ortak oluyoruz" dedi. - ORDU