Gelinleri tarafından soyulan görümcenin gözyaşları
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Gelinleri tarafından soyulan görümcenin gözyaşları

Adana'da, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasası soyulan görümce, olayın azmettiricisi olan gelinlerine tepki göstererek "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum.

Gelinleri tarafından soyulan görümcenin gözyaşları
29.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:59

Adana'da, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasası soyulan görümce, olayın azmettiricisi olan gelinlerine tepki göstererek "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" diye gözyaşı döktü.

Olay, 22 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 389 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. Kocası Arabistan'da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği paralara altın alarak birikim yapıp evindeki kasasında saklamaya başladı. İddiaya göre; Fatma S. (27) görümcesi Sezen Nisan'in çok fazla altını olduğunu arkadaşı Bülent Ü.'ye (38) söyledi. Bülent Ü., arkadaşları Ahmet A. ve Ziver A. ile evi soymak için plan yaptı. Evin yedek anahtarını yaptıran ve Bülent Ü.'ye veren Fatma S., görümcesinin yazlığa gitmesini beklemeye başladı. Görümcesinin oğlunu "Gelin yeğenlerinizi görün" bahanesiyle arayan Fatma S. "Biz yazlıktayız" cevabını alınca evin boş olduğunu suç ortaklarını bildirdi. Bunun üzerine zanlılar eve girerek içinde 160 bin lira değerinde altın ve para olan kasayı çaldı. Bu durumu komşularından öğrenen Sezen Nisan hemen evine gelip Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Polis zanlıları yakalarken, gelin Fatma S.'nin olayın azmettiricisi olduğunu tespit etti. Zanlılardan Fatma S., Ahmet A., Bülent Ü., Ziver A. tutuklanırken, kardeşler Süleyman ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, altının bir kısmını bularak Sezen Nisan'a teslim edildi. Ancak altın ve paraların 100 bin liralık bölümü yoktu.

"Hain gelin"

Gelinleri tarafından yapılan planla ziynet eşyaları çalınan Sezen Nisan, halen olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Kasamız ben evde yokken soyuldu. 15 Mayıs günü yazlığa gittim, maalesef hain bir gelinimiz var, bizim evde olup olmadığımı araştırmış. Normal bir gelin görümce ilişkisi nasıl olması gerekiyorsa bizim de öyle bir ilişkimiz vardı. Ben onun iyi gününde kötü gününde hep yanındaydım, evde kasa olduğunu biliyor yani her şeyimi bilen biriydi. Evime sürekli girip çıkan birisiydi, evde temizlik olduğunda gelip yardım ederdi. Kasamın yerini zaten biliyordu, onun görüştüğü kişiler evime gelmişler kasamı alıp gitmişler" dedi.

"Onu ciğerime koymuştum, onun yaptığı ölümle eş değer"

Sezen, gelinlerinden hiç şüphelenmediğine dikkat çekerek, "Hiç şüphelenmedim aramızdaki ilişki o kadar iyiydi ki anlatamam, bir abla kardeş gibiydik. Onun yaptığı nankörlüğü ömrüm boyunca unutmayacağım. Onun bu hırsızlığı yaptığını öğrenince şok oldum, ölümle eş değer bunu nasıl yaptı hala aklım almıyor. Soframda, evimde, canımda, ciğerime koymuştum onu, bana bunu yaptığına inanamıyorum. Fatma bana bu hainliği, nankörlüğü nasıl yaptın. Bana bu günleri yaşattın ya Fatma seni asla affetmeyeceğim Allah'ından bul. Benim emeğim değil, eşimin parasıydı. Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı. Eşim çalışıp bana gönderiyordu ben de harçlığımdan biriktirdim köşeye koydum 3 çocuğumun geleceğiydi. Hayatımızı çaldın gittin Fatma, Allah seni bildiği gibi yapsın" diyerek ağladı.

Sezen, polislerin çok iyi çalışıp her şeyi ortaya çıkardığını ancak 100 bin liradan fazla zararı olduğunu, bu zararın zanlılar tarafından karşılanmasını istediğini, bunun için de ayrı dava açacağını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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