Gelinlere işlemeli ve nakışlı özel tasarım maske
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Gelinlere işlemeli ve nakışlı özel tasarım maske

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sosyal hayatta kısıtlamaların yaşandığı salgın döneminde, gelinlik tasarımcıları gelinlere özel maske tasarlamaya başladı.

Gelinlere işlemeli ve nakışlı özel tasarım maske
16.05.2020 08:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:15

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sosyal hayatta kısıtlamaların yaşandığı salgın döneminde, gelinlik tasarımcıları gelinlere özel maske tasarlamaya başladı. Temmuz ayı itibariyle düğün sezonunun açılacağını düşünen tasarımcılar, gelinlerin başlıca aksesuarları olan altın kesesi, çiçek ve gelin tacının yanına bir de maskenin eklendiğini söyledi.

Antalya'da, gelinlik tasarımcıları, gelinliklere uygun işlemeli ve nakışlı maske hazırlamaya başladı. Dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgüyü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs önlemleri ve kısıtlamalarının ardından evlilik hazırlıkları yapan gelinlerin şık olması için her ayrıntı düşünülüyor. Normal bez ya da Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bir maske yerine, gelinliğin kumaşından modeline uygun maske hazırlayan tasarımcılar, gelin adaylarına yeni bir aksesuar kazandırıyor. Tasarımcılar, gelin adaylarının gözlerinin ön plana çıkacağı maskeler üretirken, gelinlerin giyeceği gelinliğe göre işlemeli ve nakışlı maskeler tercih ediliyor.

GELİNLİK MODELİNE UYGUN MASKELERGelinlik Tasarımcısı Nurdan Çınar, her gelin adayı için farklı maske hazırlayıp diktiğini söyledi. Birkaç ay içinde düğün sezonunun açılacağına inandığına dikkati çeken Çınar, "Gelinlik provalarımız tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüs salgınından dolayı hazırladığımız ve provaları devam eden gelinliklerimizin modelinde maskeler de hazırladık ve gelinlerimize sunduk. Artık gelinliklerde 4 farklı aksesuar olacak. Pandemi öncesi altın kesesi, gelin çiçeği ve gelin tacı aksesuarlarına şimdi de maske eklendi. Artık gelinliğin modelinde, gelinlerimiz yüzünü kapatırken aynı zamanda gözlerini ortaya çıkartan desenli maskeler hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.GELİNLİKLE UYUMLU OLMASI ÖNEMLİGelin adaylarının koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğine vurgu yapan Çınar, şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz süreçte oldukça zorlandılar. Düğün tarihleri ertelendi. Belirsizlik onları çok yıprattı. Bizler gelin adaylarımızın gelinliklerini hazırlarken aynı zamanda onları motive etmek için de çaba harcadık. Artık gelinlerimiz hazırlıklara başladı. Hem sağlıklı, hem daha korunaklı şekilde, düğünlerin önümüzdeki günlerde yapılmaya başlayacağını düşünüyorum. Hazırladığımız maskelerin gelinlikle uyum sağlaması çok önemli. Üstelik bir maske değil üç maske yapıyoruz. Başka zaman da takabilmesi için rahat bir maskenin yanı sıra düğün fotoğraflarında ve nikah zamanında takabileceği ayrı ayrı maskeler hazırlayıp kendilerine veriyoruz ki ışıl ışıl anı fotoğrafları olsun."GÖNLÜM RAHAT NİKAH MASASINA OTURACAĞIM

Gelinlik provası için Nurdan Çınar'ı ziyaret eden gelin adayı Şeyma Ateş, maskesini takarak ilk kez denedi. Ateş, "Bir gelinin en önemli aksesuarları taç, çiçek ve kesesidir. Fakat korona sürecinde buna yeni bir aksesuar eklendiğini düşünüyorum. Gelinlikle aynı model ve kumaştan maskem hazırlandı. Provamda onu da deneme imkanı yakaladım. Şimdi gönlüm gayet rahat şekilde nikah masasına oturacağım günü bekliyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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