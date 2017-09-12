Gelinini Bıçakla Yaralayan Kayınpeder Tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde tartıştığı gelinini bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kula ilçesinde bir dinlenme tesisinde dün akşam saatlerinde, gelini ile tartışan H.U. tartışma sırasında gelini B.U.'yu bıçak darbesiyle yaraladı. Yaralanan B.U., önce Kula Devlet Hastanesi'ne oradan da Salihli devlet hastanesine sevk edildi. Olay yerinden ayrılan ve Kula ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda gözaltına aldığı H.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.U.'nun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA