Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, çıkan tartışmada gelinini bıçakla yaraladı. Gelinini yaralayan kayınpederin gözaltına alındığı bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, bir dinlenme tesisinde H.U. ile gelini B.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce H.U. gelinini bıçakla yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan B.U yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve gelinini bıçaklayan H.U.'nun gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA