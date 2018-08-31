Gelinin Abisi, Düğünde Maganda Kurşunuyla Öldü
Niğde'de, bir düğün sırasında kimliği belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateş açıldı. Başına kurşun isabet eden gelinin abisi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Niğde'de, kimliği belirsiz bir kişi, düğünde tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunun başına isabet ettiği gelinin abisi, Hasan Koyun (30), olay yerinde yaşamını yitirdi.
HAVAYA ATEŞ AÇAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Niğde'nin, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, sokak düğünü sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası tabancadan çıkan kurşun, gelinin abisi, Hasan Koyun'un başına isabet etti.
AĞABEY TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Koyun'un yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Düğün nişan asker eğlencelerinde silh atmak suç sayılsın....hücre cezası verilsin bunlara ağır ceza şarttır...manyak herifler silh atınca kendinizi 'ne zannediyorsunuzCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Magandalara ağır ceza verilsin bunlara ağır ceza şarttır başka çare yok artık yeterCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Allah ıslah eylesin sizin gibi insanları..yazıklar olsun sizin gibi yaratıklara...akıllanmıyorsunuz utanın başka yoruma gerek yokCevap Yaz 7 Yayından Kaldır