Gelinin Abisi, Düğünde Maganda Kurşunuyla Öldü

Niğde'de, kimliği belirsiz bir kişi, düğünde tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunun başına isabet ettiği gelinin abisi, Hasan Koyun (30), olay yerinde yaşamını yitirdi.

HAVAYA ATEŞ AÇAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Niğde'nin, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, sokak düğünü sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası tabancadan çıkan kurşun, gelinin abisi, Hasan Koyun'un başına isabet etti.

AĞABEY TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Koyun'un yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.