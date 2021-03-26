Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı kim? Gelinim Mutfakta'ya pazartesi kim gelecek? Gelinim Mutfakta Ezgi kimdir?

Gelinim Mutfakta Ezgi kimdir? sorusu merak ediliyor. Gelinim Gelinim Mutfakta'ya Pazartesi kim gelecek? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı kim? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da final heyecanı devam ediyor. Pazartesi günü yeni katılacak isim büyük merak konusu oldu. Bu kapsamda izleyiciler Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı kim? Gelinim Mutfakta Ezgi kimdir? sorularının yanıtlarını araştırdı.

GELİNİM MUTFAKTA'YA PAZARTESİ KİM GELECEK?

Gelinim Mutfakta programına yeni katılacak isim izleyicileri heyecanlandırdı. Seyirciler sosyal medya hesaplarında pek çok tahminde bulundu, bu kapsamda konuşulan isimlerden biri de Ezgi oldu. Geçen sene yarışan isimlerden biri olan Ezgi'nin programa yeniden gelebileceği konuşulurken, Reyhan, İlayda ve Gizem'in de ismi sürpriz yarışmacı olabileceği söyleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ KİMDİR?

Tunceli'de doğan Ezgi, Elazığ'da evlendikden sonra yerleşmiştir. 4 yıldır evli olan Ezgi Yıldırım'ın 2 yaşında bebeği vardır. Gelinim Mutfakta yarışmasına ilk bölümlerde dahil olan Ezgi, önceki sezon programın rekor altın kazanan gelini oldu.