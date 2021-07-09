Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Demet Akalın oldu
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Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Demet Akalın oldu

Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Demet Akalın oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Üç sezondur hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta'nın sunucu koltuğu artık Demet Akalın'a emanet. Şarkıları ve samimi tavırlarıyla beğeni toplayan başarılı isim artık sevenleriyle Kanal D'de buluşmaya hazırlanıyor.

Üç sezondur hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta'nın sunucu koltuğu artık Demet Akalın'a emanet. Şarkıları ve samimi tavırlarıyla beğeni toplayan başarılı isim artık sevenleriyle Kanal D'de buluşmaya hazırlanıyor.

Kısa süre içinde çekimlere başlayacak olan Akalın, "Böylesine başarılı bir projenin bir parçası olmak gurur verici. Kanal D ekranında çok eğleneceğimize eminim. Çekimlere başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Gelinim Mutfakta yeni sezonda yine hafta içi her gün Kanal D ekranlarında olacak!

Kaynak: Hürriyet

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