Son Dakika: Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Demet Akalın mı oldu? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Demet Akalın mı oldu? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?
Yeni sezonda değişikliğe giderek sunucusu olan Seda Sayan Gelinim Mutfakta programından ayrıldı. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Demet Akalın mı oldu? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON SUNUCUSU DEMET AKALIN MI OLDU?
Star TV'deki sabah programı final yapan Demet Akalın, kavgalı olduğu Seda Sayan'ın sunuculuğunu bıraktığı Gelinim Mutfakta'nın kadrosuna katıldı. Programın sunuculuğunu yapacak olan Akalın, haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?
Geçtiğimiz sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 13:15'de yayınlanmakta. Bu sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil.