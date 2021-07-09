Son Dakika: Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Demet Akalın mı oldu? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Demet Akalın mı oldu? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?