Gelinim Mutfakta sunucusu Seda Sayan kimdir? Seda Sayan kaç yaşında, kaç kez evlendi?

Şarkıları, sözleri ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen başarılı televizyoncu Gelinim Mutfakta sunucusu Seda Sayan kimdir? Seda Sayan kaç yaşında, kaç kez evlendi?

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer, 30 Aralık 1962, İstanbul doğumlu, Seda Sayan adıyla bilinmekte. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

SEDA SAYAN EVLİLİKLERİ

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.

SEDA SAYAN TV PROGRAMLARI

Seda - Osman Show, Kanal 6

Yılbaşı Özel, ATV (31 Aralık 1994)

Yetiş Bacım, TGRT

Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)

Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)

Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)

Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)

Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)

Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009-27 Kasım 2009)

Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010-24 Haziran 2011)

Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011-28 Ekim 2011)

Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011-13 Temmuz 2012)

Seda Sultan, Tv8 (1 Ekim 2012-5 Temmuz 2013)

Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013-30 Mayıs 2014)

Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014-10 Ekim 2014

Evleneceksen Gel, Star TV, Show TV (2015-2017)

O Ses Türkiye, TV8 (2018-2020)

Yemekteyiz, TV8 (2019-2020)

Seda Sayan'la Çılgın Sayısal Loto, TV8 (2020-)

Gelinim Mutfakta, Kanal D (2021-)