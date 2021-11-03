Gelinim Mutfakta sunucusu neden yok? Mehmet Ali Erbil ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim?

Gelinim Mutfakta sunucusu neden yok? Mehmet Ali Erbil ayrıldı mı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir süredir Gelinim Mutfakta'nın sunucusu olarak ekranlardaydı. Daha önce Demet Akalın'ın da sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da yer alan Mehmet Ali Erbil neden yok?

MEHMET ALİ ERBİL GELİNİM MUTFAKTA'DAN NEDEN AYRILDI?

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da ünlü şovmenin görülmemesi büyük merak topladı. Ancak Erbil'den veya yapımdan bir açıklama gelmedi.

Mehmet Ali Erbil'in programa bir süre dahil olacağı belirtilmişti. Daha önce de bazı sunucular bir hafta kadar programda yer almıştı.

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