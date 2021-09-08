Gelinim Mutfakta saat kaçta? Gelinim Mutfakta kaçıncı sezonu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelinim Mutfakta saat kaçta? Gelinim Mutfakta kaçıncı sezonu?

Gelinim Mutfakta saat kaçta? Gelinim Mutfakta kaçıncı sezonu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

KanalD ekranlarında yeni sezonuna başlayan Gelinim Mutfakta, yeni saati ve yeni sunucusuyla ekranlara geliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kaçıncı sezonu? Gelinim Mutfakta saat kaçta?

Gelinim Mutfakta saat kaçta? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yeni sezonu ile Kanal D ekranlarındaki serüvenine devam ediyor. Öğlen kuşağının beğenilerek izlene programı Gelinim Mutfakta, iddialı gelinler ve kaynanalarını stüdyoda ağırlayacak. Gelinim Mutfakta kaçıncı sezonu? Gelinim Mutfakta saat kaçta?

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

4. sezonuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'yı Demet Akalın sunmaktadır. Daha önce Seda Sayan ve Fatih Ürek'i gördüğümüz program tüm heyecanıyla devam ediyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

23 Ağustos 2021 tarihinde başlayan program, hafta içi her gün 13:00 itibarıyla ekranlara gelecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mansur Yavaş Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Düm Tek Tek Derya Şensoy
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gelinim Mutfakta saat kaçta? Gelinim Mutfakta kaçıncı sezonu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:54:04. #1.15#

title