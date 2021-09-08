Gelinim Mutfakta saat kaçta? Gelinim Mutfakta kaçıncı sezonu?

KanalD ekranlarında yeni sezonuna başlayan Gelinim Mutfakta, yeni saati ve yeni sunucusuyla ekranlara geliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kaçıncı sezonu? Gelinim Mutfakta saat kaçta?

Gelinim Mutfakta saat kaçta? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yeni sezonu ile Kanal D ekranlarındaki serüvenine devam ediyor. Öğlen kuşağının beğenilerek izlene programı Gelinim Mutfakta, iddialı gelinler ve kaynanalarını stüdyoda ağırlayacak. Gelinim Mutfakta kaçıncı sezonu? Gelinim Mutfakta saat kaçta?

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

4. sezonuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'yı Demet Akalın sunmaktadır. Daha önce Seda Sayan ve Fatih Ürek'i gördüğümüz program tüm heyecanıyla devam ediyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

23 Ağustos 2021 tarihinde başlayan program, hafta içi her gün 13:00 itibarıyla ekranlara gelecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.