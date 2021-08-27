Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta kazanan kim?
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği bölüm öncesi 27 Ağustos Gelinim Mutfakta kazanan kim ve Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
Demet Akalın'ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programda final gününe gelindi. Cuma günü kazananların açıklandığı final bölümü öncesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne, 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta kazanan kim merak edildi.
26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Ebru Karabacak: 10
Aslıhan Yiğit: 19
Yağnur İşçiler: 22 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Yaren Maden: 9
26AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Bugünün en yüksek puanı alarak çeyrek altın kazanan gelin Yağmur oldu.
27 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN KİM?
Bugünün yarışma sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.