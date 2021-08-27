Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta kazanan kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta kazanan kim?

Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta kazanan kim?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği bölüm öncesi 27 Ağustos Gelinim Mutfakta kazanan kim ve Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Demet Akalın'ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programda final gününe gelindi. Cuma günü kazananların açıklandığı final bölümü öncesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne, 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta kazanan kim merak edildi.

26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Ebru Karabacak: 10

Aslıhan Yiğit: 19

Yağnur İşçiler: 22 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yaren Maden: 9

Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta kazanan kim?

26AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Bugünün en yüksek puanı alarak çeyrek altın kazanan gelin Yağmur oldu.

27 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN KİM?

Bugünün yarışma sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mesut Akusta Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Arda Güler Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta kazanan kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:42:26. #1.16#

title