Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta kazanan kim?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği bölüm öncesi 27 Ağustos Gelinim Mutfakta kazanan kim ve Gelinim Mutfakta puan durumu ne?