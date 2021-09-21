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Gelinim Mutfakta pırasa mücveri nasıl yapılır? Pırasa Mücveri tarifi!

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Gelinim Mutfakta pırasa mücveri nasıl yapılır? Pırasa Mücveri tarifi!

Genellikle kabaktan yapılan mücver tarifi izleyiciler tarafından merak edilmekte. Ancak Gelinim Mutfakta programında pırasadan yapılan mücver tarifi seyircilerin merakını daha da artırmıştır. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasında salı günü (bugün) gelinler pırasa mücveri yapmakta. Gelinim Mutfakta programında pırasa mücveri yapılmasının ardından izleyicilerimiz pırasa mücveri ne zaman yapılır? Pırasa mücveri nasıl yapılır? diye merak etmekte. Peki, Pırasa mücveri tarifi!

Genellikle kabaktan yapılan mücver tarifi izleyiciler tarafından merak edilmekte. Ancak Gelinim Mutfakta programında pırasadan yapılan mücver tarifi seyircilerin merakını daha da artırmıştır. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasında salı günü (bugün) gelinler pırasa mücveri yapmakta. Gelinim Mutfakta programında pırasa mücveri yapılmasının ardından izleyicilerimiz pırasa mücveri ne zaman yapılır? Pırasa mücveri nasıl yapılır? diye merak etmekte. Peki, Gelinim Mutfakta pırasa mücveri nasıl yapılır? Pırasa Mücveri tarifi! İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA PIRASA MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

Pırasa Mücveri malzemeleri;

5 sap pırasa

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 dal dereotu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

3 dal maydanoz

3 dal taze soğan

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı tuz

GELİNİM MUTFAKTA PIRASA MÜCVERİ YAPILIŞI

İnce doğramış olduğunuz pırasayı bir kaba alın ve biraz tuz serperek pırasaları ovuşturun.

Üzerine yumurta, kabartma tozu, maydanoz, rendelenmiş sarımsak ve diğer malzemeleri ilave edip karıştırın.

Son olarak unu da ilave edip iyice karışmasını sağlayın.

Tavanıza bir miktar sıvı yağ alın ve ısıtın.

Harcınızı ilave ederek önlü arkalı kızartıp kağıt havlu serili bir servis tabağına alın.

Dilerseniz yanında havuç tarator ile servis edebilirsiniz.

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