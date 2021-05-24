Gelinim Mutfakta Neslihan kim? Gelinim Mutfakta Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta yarışmacıları! Gelinim Mutfakta 24 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 24 Nisan puan durumu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Neslihan kim? Gelinim Mutfakta yarışmacıları! Gelinim Mutfakta 24 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 24 Nisan puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA NESLİHAN KİM?

Bugün yayınlanacak Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni bir yarışmacı katıldı. 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan kimdir? Neslihan Beykozlu yarışmaya kayınvalidesi Serpil Akarsu ile katıldı. Neslihan 27 yaşında, Samsunludur. 5 aylık evli olan yarışmacı Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu.

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