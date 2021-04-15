Gelinim Mutfakta Neriman kimdir? Gelinim Mutfakta Neriman diskalifiye oldu?

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. Programın 1 Nisan Perşembe günkü bölümüne diskalifiye açıklaması damga vuruyor. Peki ama Gelinim Mutfakta Neriman kimdir, kaç yaşında, elendi mi? Gelinim Mutfakta Neriman kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Neriman diskalifiye oldu?

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. Programın 1 Nisan Perşembe günkü bölümüne diskalifiye açıklaması damga vuruyor. Peki ama Gelinim Mutfakta Neriman kimdir, kaç yaşında, elendi mi? Gelinim Mutfakta Neriman kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Neriman diskalifiye oldu? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA NERİMAN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta programının yayınlanan son fragmanında Seda Sayan yarışmacılara diskalifiye edildiklerini açıkladı. İzleyenlerin yaptığı yorumlara göre Perşembe günü 1 Nisan olması sebebiyle, yarışmacılara şaka yapıldığı ve diskalifiyenin gerçek olmadığı iddia edildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. 66 yaşındaki Neriman Gürüf Azeri gelini ile programa adeta damga vurmak amacıyla geldiğini belirtti.