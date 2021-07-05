Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?
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Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?

Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?
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Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programı bugün neden yok? Gelinim Mutfakta bitti mi? Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? sorusu programın yayın saatleri ile beraber binlerce izleyicinin araştırma konusu haline geldi. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programı bugün neden yok? Gelinim Mutfakta bitti mi? Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? sorusu programın yayın saatleri ile beraber binlerce izleyicinin araştırma konusu haline geldi. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?

Yaz sezonuyla birlikte birçok program ve dizi ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de Gelinim Mutfakta oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta 740. bölümüyle bir sezonu daha geride bıraktı. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta sezon finali birinci tadımların ardından açıklandı. Büyük finalde çeyrek altının sahibi olan gelin "Yağnur" oldu. Gelinim Mutfakta'da 2021 sezon finali birincisi "Aysun" oldu. Kazanan gelin adayı 40 bin TL değerinde olan 20 altın bileziğin sahibi oldu

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması geçtiğimiz Cuma gününde sezon finali ile izleyenlerinin karşısına çıktı. Haftanın final heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasından elenen yarışmacı da netlik kazanmış oldu.

2 Temmuz Cuma gününde sezon finali yapan Gelinim Mutfakta yarışması 5 Temmuz Pazartesi tarihi itibarı ile bu hafta yayınlanmayacak. Onun yerine gündüz kuşağında sevilen dizi Yaprak Dökümü Kanal D ekranlarında olacak.

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