Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Ocak Cuma haftanın finali Gelinim Mutfakta kim 1. birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da final heyecanı yaşandı. Mini ekler tarifi hazırlayan gelinler binci olmak için yarıştı. Peki, 29 Ocak haftanın finali Gelinim Mutfakta kim 1. birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim kazandı?