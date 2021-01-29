Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Ocak Cuma haftanın finali Gelinim Mutfakta kim 1. birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da final heyecanı yaşandı. Mini ekler tarifi hazırlayan gelinler binci olmak için yarıştı. Peki, 29 Ocak haftanın finali Gelinim Mutfakta kim 1. birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim kazandı?
29 Ocak Cuma günü final bölümü ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşandı. En güzel mini ekleri hazırlamaya çalışan gelinler yarışmayı kazanmak için hünerlerini sergiledi. Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Ocak haftanın finali Gelinim Mutfakta kim 1. birinci oldu?
29 OCAK HAFTANIN FİNALİ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Nurten Hanım, gelinlerin hazırladığı mini eklerleri puanladı. Heyecanla takip edilen puanlamada gelinler sonucu merakla bekledi.
Nurten Hanım'ın verdiği puanlar:
Esin: 4
Sibel:4
Aysun: 5
Zeynep: 1
Nurten Hanım gelini Aysun'un tabağına 5 puan verdi.