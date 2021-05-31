Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
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Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
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Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Peki, son bölüm olan 31 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta 716. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Peki, son bölüm olan 31 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta 716. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 31 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta veda eden yarışmacılarımız Serpil Hanım ve gelini Neslihan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise "Yağnur" oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! - Haberler
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