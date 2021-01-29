Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 5 altın bilezik kim kazandı? 29 Ocak Cuma haftanın finali Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da final heyecanı yaşandı. Mini ekler tarifi hazırlayan gelinler binci olmak için yarıştı. İzleyiciler ise Gelinim Mutfakta 5 altın bilezik kim kazandı ve Gelinim Mutfakta kim elendi sorularının yanıtlarını merak etti.

29 Ocak Cuma günü final bölümü ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşandı. En güzel mini ekleri hazırlamaya çalışan gelinler yarışmayı kazanmak için hünerlerini sergiledi. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 5 altın bilezik kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, 5 ALTIN BİLEZİK KİM KAZANDI?

Nurten, Yasemin, Saniye ve Hacer hanımların puan verdiği yarışmada Aysun, Esin, Zeynep ve Sibel gelinler birinci olmak için yarıştı.

Birinci olan gelin 10 bin TL değerindeki 5 bileziği almaya hak kazandı.

Gelinlerin puanları birbirine çok yakın oluğu final günüde Hacer Hanım'ın vereceği oylarla bu haftanın kazananı ortaya çıktı.

10 bin TL değerindeki 5 bileziğin sahibi puanlama sonucu ortaya çıktı.

Hacer Hanım'ın verdiği puanlar:

Esin: 4

Sibel:5

Aysun: 1

Zeynep: 4

29 OCAK CUMA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sibel Gelin günün birincisi oldu.

29 OCAK CUMA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alan ve haftanın birincisi olan isim, 1 puan farkla genel toplamda 80 puanla Zeynep Gelin oldu.

29 OCAK PUAN DURUMU

Zeynep: 80

Esin: 79 puan

Sibel: 67

Sibel ve Aysun bu durum sonunda potaya kaldılar.

29 OCAK CUMA GÜNÜN KİM ELENDİ?

67 puanla Sibelgelin yarışmaya veda eden isim oldu ve elendi.