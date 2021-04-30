Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan puan durumu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programlarından Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı başladı. Gelinim Mutfakta'da bugün bir yarışmacı programa veda ederken bir yarışmacı da birinci olarak 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan puan durumu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan puan durumu? Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanları verdiği yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın takipçileri Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularının cevaplarını araştırıyor. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 30 Nisan Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nuray Hanım ve gelini Dudu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 30 NİSAN KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Bir haftanın sonunda dört gelin mutfakta en yüksek puanı almak için çabaladı ve 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmak için uğraştı gelinler-kaynanalar puan durumu değerlendirmesi yaparak haftanın birincisini ve elenen ismini belirlemeye çalıştı. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirledi. Buna göre; Gelinim Mutfakta haftanın finalinde ise elenen gelin adayı ise Dudu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 30 NİSAN 2021

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 6 altın bileziğin sahibi Esra oldu.