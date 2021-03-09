Gelinim Mutfakta kim elendi 9 Mart? Gelinim Mutfakta hangi gelin elendi? Gelinim Mutfakta 658. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 9 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 658. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Zeynep Hanım oldu.

Gelinim Mutfakta 657. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Zeynep Kalyon Gökçe ve Ayten Hatamova Gürüf aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 658. Bölüm Fragmanı yayında! Seda Sayan, Dudu'ya büyük bir sürpriz yapıyor!

Hızlı gelişen olaylar ve pandemi süreci yüzünden Dudu'nun düğünü olmamıştı. Evlilik teklifini de almayan Dudu'ya, Seda Sayan büyük bir sürpriz yapıyor. Dudu'nun eşini programa davet ediyor ve hem alamadığı evlilik teklifini almasına, hem de giyemediği gelinliği giymesine vesile oluyor. Bu anları ise, diğerleri gözleri yaşlı bir şekilde izliyor.

GELİNİM MUTFAKTA 658. BÖLÜM FRAGMANI İZLE