Gelinim Mutfakta kim elendi 5 Mart? Gelinim Mutfakta hangi gelin elendi? Gelinim Mutfakta 656. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!

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Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 5 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 656. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Seda Sayan, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı gelinlere verdi.

Hafta finalinde Saniye Kuşçu, Zeynep Kalyon Gökçe, Ayten Hatamova Gürüf ve Aysun Kuşatan arasından yarışmaya veda eden gelin belli oldu.

Yarışmaya veda eden isim Saniye Gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 656. BÖLÜM FRAGMANI İZLE