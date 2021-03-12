Gelinim Mutfakta kim elendi 12 Mart? Gelinim Mutfakta hangi gelin elendi? Gelinim Mutfakta 661. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!

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Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 12 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 661. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 132. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana Yasemin ve Zeynep Hanım oldu

Gelinim Mutfakta'nın 132. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!

Hafta toplamında en düşük puanları Aysun Kuşatan ve Zeynep Kalyon Gökçe aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 661. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmaya yeni katılan yarışmacı Hilal'in kaynanası Dilek Hanım, baskın karakteriyle herkesi şaşırtmayı başarıyor!

Yeni haftanın yarışmacısı Hilal, kaynanası ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla Dilek Hanımın dominantlığını ortaya koyuyor. Seda Sayan bile, Dilek hanımı şaşkınlıkla izliyor.Ayten ve Dudu'nun ittifak yapması Aysun ve kaynanası Nurten Hanımı sinirlendiriyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her

GELİNİM MUTFAKTA 661. BÖLÜM FRAGMANI İZLE