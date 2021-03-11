Gelinim Mutfakta kim elendi 11 Mart? Gelinim Mutfakta hangi gelin elendi? Gelinim Mutfakta 660. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!
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Gelinim Mutfakta kim elendi 11 Mart? Gelinim Mutfakta hangi gelin elendi? Gelinim Mutfakta 660. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!

11.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:43
Gelinim Mutfakta kim elendi 11 Mart? Gelinim Mutfakta hangi gelin elendi? Gelinim Mutfakta 660. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta 11 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta 11 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 660. bölüm fragmanı izle!

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 11Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 660. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Dudu Hanım oldu.

Gelinim Mutfakta 659. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Dudu Akdemirbey ve Ayten Hatamova Gürüf aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 660. Bölüm Fragmanı yayında! Elenme potasında sürpriz isimler!

Çekişmeli geçen haftanın sonunda eleme günü geldi, çattı. Hafta boyunca kaynanalardan düşük puanlar alan Zeynep ve Aysun, herkesin şaşkın bakışları arasında eleme potasına giriyorlar. İki güçlü isimden hangisi elenecek? Zeynep mi? Aysun mu? 5 altın bileziği ise, kim kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA 660. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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