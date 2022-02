Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın finalinde kim birinci oldu? 11 Şubat 2022 Cuma günü kim elendi? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Yoğun ilgi ile takip edilen Gelinim Mutfakta yarışması 11 Şubat 2022 Cuma günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta yeni bölüm ile yine izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Haftanın sonu Cuma günü bir yarışmacı Gelinim Mutfakta yarışmasına veda edecektir. Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 11 Şubat 2022 Cuma kim kazandı? Puan durumu nedir? 11 Şubat 2022 Cuma günü kim elendi?

11 ŞUBAT 2022 GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNAL BİRİNCİSİ

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 11 Şubat 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 11 Şubat 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Miyase diğer gelinlerden yüksek puan alarak günün birincisi seçildi. Bununla beraber, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını Miyase aldı.

ON ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 11 Şubat 2022 Cuma günü on altın bileziğin sahibi yok. On altın bileziğin sahibi hiçbir gelin olmadı. Gelinim Mutfakta on altının 87 puanla bileziklerin sahibi oldu. Bu hafta on altın bileziğin sahibi Miyase gelin oldu.

11 ŞUBAT 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 11 Şubat 2022 Cuma günü kim elendi herkes tarafından merak konusu oldu. Diğer gelinlerden başarısız olan ve bu haftanın elenen ismi kim oldu? Gelinim Mutfakta seyircisi 11 Şubat 2022 Cuma günü elenen ismi merak edip araştırma konusu oldu. 11 Şubat 2022 Cuma günü elenen Hülya gelin oldu.

