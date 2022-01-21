Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın finalinde kim birinci oldu? 21 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi? Puan durumu nedir?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 21 Ocak tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 21 Ocak 2022 Cuma günü kim kazandı? 21 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Yoğun ilgi ile takip edilen Gelinim Mutfakta yarışması 21 Ocak 2022 Cuma günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta yeni bölüm ile yine izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 21 Ocak 2022 Cuma kim kazandı? Puan durumu nedir? 21 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi?

21 Ocak 2022 GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNAL BİRİNCİSİ

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 21 Ocak 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 21 Ocak 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Damla diğer gelinlerden yüksek puan alarak günün birincisi seçildi. Bununla beraber, yarışmanın kuralı gereği çeyrek altının sahibi bir kişi olacaktı Damla gelin olmuştur.

YEDİ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 21 Ocak 2022 Cuma günü yedi altın bileziğin sahibi olan gelin 87 puanla, kim oldu? Yedi altın bileziğin sahibi Damla gelin oldu.

21 OCAK 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 21 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi herkes tarafından merak konusu oldu. Diğer gelinlerden başarısız olan ve bu haftanın elenen ismi kim oldu? Gelinim Mutfakta seyircisi 21 Ocak 2022 Cuma günü elenen ismi merak edip araştırma konusu oldu. 21 Ocak 2022 Cuma günü elenen gelin Yağmur oldu.

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