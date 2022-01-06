Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün kim birinci oldu? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 6 Ocak 2022 Perşembe izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 6 Ocak 2022 Perşembe günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

6 OCAK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 6 Ocak 2022 Perşembe günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 6 Ocak 2022 Perşembe günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Miyase diğer gelinlerden yüksek puan alarak günün birincisi seçildi. Bununla beraber, yarışmanın kuralı gereği çeyrek altının sahibi bir kişi olacaktı Miyase gelin olmuştur.

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