Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, 24 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi? - Haberler
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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, 24 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi?

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, 24 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi?

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta, izleyicilere keyifli anlar yalatıyor. Heyecanla programı takip eden izleyiciler program hakkında detayları merak ederken Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi ve Gelinim Mutfakta kim kazandı gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı yemek programı Gelinim Mutfakta haftanın finali heyecanı yaşanıyor.Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta kazanan kim? Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Büşra" oldu. Bu hafta toplamda en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Yaren" oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bu hafta elenerekbaşarısız olan gelin adayı da "Yekta" oldu.

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.

5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir kayınvalidelerde gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

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