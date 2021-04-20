Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu!
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 6 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 6 Nisan puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?
Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 20 Nisan Salı puan durumu belli oldu. 2 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında, Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelmekte. Gelinim Mutfakta 13.00'da yayınlanmakta.
19 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Esra:22
Dudu:15
Sena:14
Ayten:12