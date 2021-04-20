Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu!
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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 6 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 6 Nisan puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 20 Nisan Salı puan durumu belli oldu. 2 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında, Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelmekte. Gelinim Mutfakta 13.00'da yayınlanmakta.

19 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Esra:22

Dudu:15

Sena:14

Ayten:12

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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