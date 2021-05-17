Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 17 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 17 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 17 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanı alan yarışmacı belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta 17 Mayıs gün birincisi kim? 17 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta kim elendi?
17 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Devam eden oylama sonucunu haberimizden takip edebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan Yağnur bugün ceyrek altının sahibi oldu
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?
5 altın bileziğin sahibi Yağnur oldu.
GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?
Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün 13:15'te Kanal D ekranlarında.