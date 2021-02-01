Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın alan isim kim?

Kanal D ekranlarında yayınlanan, Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın alan isim kim?

1 Şubat tarihinde yayınlanan Gelim Mutfakta neler oldu? Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın alan isim kim?

1 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA

4 Gelinden en iyi köfteyi yapmak için uğraştılar. Gelinlerin yaptıkları yemekleri değerlendiren Kayınvalideler, en yüksek puanı gelinlerine vermek için çabalıyorlar.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYTEN: 18

ESİN: 10

AYSUN: 20

ZEYNEP: 15

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Aysun en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu. En iyi köfteyi yaparak yüksek puan alan isim Aysun oldu.