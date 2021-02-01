Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın alan isim kim?
01.02.2021 15:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:33
Kanal D ekranlarında yayınlanan, Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın alan isim kim?
1 Şubat tarihinde yayınlanan Gelim Mutfakta neler oldu? Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın alan isim kim?
1 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA
4 Gelinden en iyi köfteyi yapmak için uğraştılar. Gelinlerin yaptıkları yemekleri değerlendiren Kayınvalideler, en yüksek puanı gelinlerine vermek için çabalıyorlar.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
AYTEN: 18
ESİN: 10
AYSUN: 20
ZEYNEP: 15
GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?
Aysun en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu. En iyi köfteyi yaparak yüksek puan alan isim Aysun oldu.