Gelinim Mutfakta Hasret kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Her hafta gelinler ve kayınvalideler yaptığı başvurularla Gelinim Mutfakta yarışmasına katılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Hasret kimdir? Gelinim Mutfakta Hasret kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hasret İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA HASRET KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Hasret'in tam adı Hasret Vural'dır. Hasret Vural 28 yaşında aslen Samsunlu ve Gebze'de yaşıyor. Hasret Vural 5 yıllık evli ve etkinlik organizatörüdür. Hasret'in kayınvalidesinin adı Nurten Kangal'dır. 49 yaşındadır. Aslen Giresunlu. 2 çocuğu var ve bekar. Araba fabrikasında operatör olarak çalışıyor. Gebze'de yaşamaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA HASRET KİM?

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