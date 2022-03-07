Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 7 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

7 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

7 Mart Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 19 puanla Hasret oldu.

7 MART PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

7 Mart Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 19 puanla Hasret oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 7 MART PUAN DURUMU

Fatma: 12

Miyase: 10

Hasret: 19

Yeşim: 18

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