Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 4 Mart Cuma Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

4 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim birazdan belli olacak.

4 MART CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

4 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim birazdan belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 4 MART PUAN DURUMU

Deniz:

Miyase:

Hasret:

Yeşim:

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