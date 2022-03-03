Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 3 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

3 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

3 Mart Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 21 puanla Yeşim oldu.

3 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

3 Mart Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 21 puanla Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 3 MART PUAN DURUMU

Deniz: 13

Miyase: 14

Hasret: 14

Yeşim: 21

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