Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 11 Mart Cuma Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

11 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

11 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim birazdan belli olacak.

11 MART CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

11 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim birazdan belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 11 MART PUAN DURUMU

Fatma:

Miyase:

Hasret:

Yeşim:

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