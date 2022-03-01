Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 1 Mart Salı Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

1 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA ALTINI KİM ALDI?

1 Mart Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Hasret oldu. Hasret , 17 puanla çeyrek altını kazanan isim oldu.

1 MART SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI KİM OLDU?

1 Mart Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Hasret oldu. Hasret, 17 puanla günün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 MART PUAN DURUMU

Deniz: 9

Miyase: 14

Hasret: 17

Yeşim: 16

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