Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 26 Ocak Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 26 Ocak Puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

26 OCAK 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

26 Ocak Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan kimse olmadı. Çünkü yapılan börekler Gelinim Mutfakta ekibi tarafından beğenilmedi ve bugünkü verilen bütün puanlar yok sayıldı.

26 OCAK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

26 Ocak Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olanisim kimse olmadı. Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı. Çünkü yapılan börekler Gelinim Mutfakta ekibi tarafından beğenilmedi ve bugünkü verilen bütün puanlar yok sayıldı.

GELİNİM MUTFAKTA 26 OCAK PUAN DURUMU

Damla: puan verilmedi (-4)

Miyase: puan verilmedi (-2)

Dilara: puan verilmedi (-2)

Yeşim: puan verilmedi (-2)

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