Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 26 Ocak Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 26 Ocak Puan durumu!
Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
26 Ocak Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan kimse olmadı. Çünkü yapılan börekler Gelinim Mutfakta ekibi tarafından beğenilmedi ve bugünkü verilen bütün puanlar yok sayıldı.
26 Ocak Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olanisim kimse olmadı. Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı. Çünkü yapılan börekler Gelinim Mutfakta ekibi tarafından beğenilmedi ve bugünkü verilen bütün puanlar yok sayıldı.
- Damla: puan verilmedi (-4)
- Miyase: puan verilmedi (-2)
- Dilara: puan verilmedi (-2)
- Yeşim: puan verilmedi (-2)