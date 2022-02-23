Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 23 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 23 Şubat Puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

23 ŞUBAT 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

23 Şubat Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Miyase oldu. Miyase, 14 puanla çeyrek altını kazanan isim oldu.

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

22Şubat Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Miyase oldu. Miyase, 14 puanla günün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT PUAN DURUMU

Deniz: 1

Miyase: 11

Hasret: 5

Yeşim: 19

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